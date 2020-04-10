Житель Санкт-Петербурга сбежал от эпидемии в лес и отравился корнями

Российский путешественник Александр Норко решил переждать эпидемию коронавируса вдали от людей и ушел в лес. Там он питался подножным кормом и отравился ядовитым растением.

О гибели Норко сообщила его супруга Лариса на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, точная причина смерти пока не установлена. Предположительно, мужчина отравился растением вех обыкновенный.

За несколько часов до гибели Александр сообщил жене, что нашел корни кувшинки и собирается их варить, но, по всей видимости, ошибся. «Соком этого растения отравился один древнегреческий философ. Саша называл себя философом добровольной простоты... И случайно повторил эту судьбу», – отметила Лариса Норко.

Путешественник скончался 6 апреля. За две недели до смерти он заявил, что уезжает из Санкт-Петербурга на природу из-за «нездорового ажиотажа» вокруг пандемии коронавирусной инфекции.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.04.20

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