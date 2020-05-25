Житель Приморья сбежал от коронавируса в лес с тремя детьми

В Приморье организовали поиски 39-летнего мужчины и трех его малолетних детей. Семью нашли в лесу через два дня. Отец пояснил, что сбежал от людей, опасаясь заразиться коронавирусом.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в правоохранительных органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. Также исчез и отец семейства.

Следователи возбудили уголовное дело, опросили знакомых и обыскали жилье. Были найдены записи, в которых мужчина заявлял о намерении покинуть дом.

В поисках принимали участие полиция, спасатели и волонтеры. В результате семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи.

Владивосток, Зоя Осколкова

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