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Понедельник, 23 марта 2020, 10:38 мск

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В Испании россиянка спряталась от эпидемии в лесу

Россиянка, проживающая с бойфрендом в Мадриде, решила переждать пандемию в лесу. Пара страдала от холода и голода, пока их не нашли спасатели.

35-летняя гражданка России и 43-летний перуанец надеялись пересидеть карантин в лесной землянке, в горах неподалеку от испанской столицы. Через несколько дней женщина почувствовала себя плохо, у нее кружилась голова, она не могла ходить, сообщает издание Ultima Hora

Обеспокоенный состоянием возлюбленной мужчина вызвал спасателей. Сотрудники экстренной службы нашли пару и эвакуировали. У мужчины и женщины диагностировано сильное переохлаждение. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Оказалось, что, сбегая в лес, россиянка и ее молодой человек плохо подготовились для жизни на природе, они не взяли с собой теплую одежду и обувь. Также у них было недостаточно пищи, чтобы переждать пандемию.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 23.03.20

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Европа, В мире, Общество, Россия, Испания, Коронавирус из Китая,