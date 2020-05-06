Срывавшего онлайн-уроки блогера ищут в Евросоюзе

YouTube-блогера, который срывал уроки на дистанционном обучении, объявили в розыск. По версии следователей, пранкер может находиться в одной из стран Евросоюза.

Как сообщили в управлении СКР по Санкт-Петербургу, к срывам дистанционного обучения школьников в интернете причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он может находиться на территории стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что подозреваемый присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе и хамил. Более того, блогер представлялся сотрудником Министерства образования России. Видеосвидетельства своих розыгрышей пользователь выкладывал в соцсети и на YouTube.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.05.20

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