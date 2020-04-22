В Санкт-Петербурге блогер попал под уголовку за срыв онлайн-урока

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера, который подключался к онлайн-урокам и разыгрывал учеников. Видео пранков стример выкладывал на YouTube.

По данным следствия, подозреваемый фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия. Он присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе и хамил. Более того, блогер представлялся сотрудником Министерства образования России. Видеосвидетельства своих розыгрышей пользователь выкладывал в соцсети и на YouTube.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Установлено, что все нарушения зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга.

В настоящее время следователи разыскивают блогера, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее СКР пригрозил наказывать за издевательства над учителями во время дистанционных занятий. Следователи во взаимодействии с Министерством просвещения будут отслеживать «подобные деструктивные материалы» и оценивать причастных к их распространению лиц «на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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