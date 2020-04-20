СКР пригрозил наказывать за издевательства над учителями во время дистанционных занятий

Следственный комитет России стал чаще выявлять в Сети видео с кадрами издевательств и пранки в отношении педагогов со стороны школьников, которые находятся на дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СКР заявили, что во взаимодействии с Министерством просвещения будут отслеживать «подобные деструктивные материалы». В ведомстве пообещали, что действия всех причастных к их распространению лиц оценят «на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния».

Как отметили в Следственном комитете, недостойное и оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам, но и препятствует «учебному процессу и свидетельствует об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей».

При этом, как подчеркнули в СКР, подобное поведение со стороны некоторых взрослых пользователей интернета вызывают «еще большее недоумение».

Такие действия, предупредили в ведомстве, могут «повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям».

При этом, указали в Следственном комитете, дистанционное обучение – «единственно возможный и правильный в условиях пандемии подход к освоению школьной программы».

Надо отметить, что из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа практически все школы и вузы еще в марте перешли на дистанционное обучение. На прошлой неделе появились сообщения о попытках сорвать онлайн-занятия. В частности, в Саратове во время одного из таких уроков неизвестный злоумышленник включил порноролик. Этим случаем сейчас занимается полиция.

Подобный инцидент произошел и в Екатеринбурге. Как сообщал «Новый День», на онлайн-уроке по английскому языку в шестом классе школы № 1 кто-то включил ролик для взрослых. С жалобой на ситуацию в полицию обратился директор образовательного учреждения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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