На онлайн-уроке у шестиклассников кто-то включил порно – в этом разбирается полиция

В Екатеринбурге сегодня произошел своеобразный инцидент на уроке по английскому языку в шестом классе школы № 1 – кто-то включил видеоролик с порнографией во время дистанционного занятия.

Учитель тут же прервал урок, а с жалобой на ситуацию в полицию обратился директор образовательного учреждения.

Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. Однако там опровергли, что подозревают кого-то из учеников – об этом написали некоторые телеграм-каналы. «Мы не уверены, что это был кто-то из учеников, вероятно, это мог быть какой-то сторонний пользователь, его и попросили найти у правоохранительных органов», – утончили в ведомстве.

Как пояснили «Новому Дню» родители учеников, видеоурок проходил в Zoom в незапароленной конференции – ранее в СМИ сообщалось, что методом подбора в такие конференции могут заходить любые зарегистрированные пользователи сервиса, подбирая идентификаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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