В Москве и Санкт-Петербурге ищут десятки миллионов, пропавшие при строительстве «Газпром Арены»

В Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены». В частности, документы изымают в офисе «Ленэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи, по предварительным данным, интересуются финансированием работ по прокладке двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская». Эти линии питают спортивный комплекс. Общая стоимость работ превысила 900 млн рублей, но за 70 млн отчитаться не смогли.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, в рамках которого и проводятся оперативные мероприятия. Обыски проводятся еще по нескольким адресам в Петербурге и Москве.

Напомним, строительство спорткомплекса на Крестовском острове (на месте стадиона имени Кирова) шло 10 лет: с 2007 по 2017 год. Проект несколько раз отправлялся на доработку, чтобы выполнить требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. В результате стадион, рассчитанный на 68 тысяч зрителей, обошелся в 42 млрд рублей.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 13.05.20

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