Северный флот РФ нарастит мощь за счет новейшей техники и вооружений

Северный флот России до конца года получит новое вооружение и военную технику, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев. «На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», – приводит его слова «Красная звезда».

По словам командующего сейчас проходят испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Его приемка на вооружение «позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота».

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил, что главным потенциальным противником на море для России являются США. «В случае угрозы ядерного нападения самый быстрый и эффективный ответ последует с баз Северного флота. Причем подводные лодки могут отстреляться прямо от причалов,» – рассказал он в интервью РИА «Новости».

Он также добавил, что в общей сложности на Северный флот приходится более половины всей ударной мощи ВМФ России, в частности более 40 подлодок, вооруженных крылатыми и баллистическими ракетами, а также не менее 40 надводных кораблей различного назначения. Ненашев также напомнил, что на российском севере базируется мощная группировка противолодочной авиации и развитая система береговой обороны.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 29.05.20

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