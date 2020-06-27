Информатором штаба Навального в Петербурге могла оказаться приближённая к Макарову Клочкова

Сегодня стало известно, что в Сеть попала переписка бывшего заместителя руководителя штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольги Гусевой со своими коллегами и подчинёнными. Из опубликованной информации становится очевидно, каким именно образом выстроена работа штаба в городе, а также указаны имена тех, кто сотрудничает с Навальным и его командой.

Например, из переписки Гусевой следует, что в создании штабного «расследования» о деятельности спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова могла принимать участие журналистка и соавтор Telegram-канала «Ротонда» Ксения Клочкова.

Из переписки также следует, что Клочковой не хотелось бы, чтобы о её помощи узнали. Это вполне предсказуемо, так как именно Макаров пользуется услугами «Ротонды» для своих информационных кампаний, о чём уже неоднократно сообщали СМИ.

Интересно, что когда связь «Ротонды» со спикером ЗакСа раскрылась, то Клочкова попыталась отшутиться, заявив, что работает не только на Макарова, но и на Навального, и на многих других. Как оказалось, это заявление оказалось вполне достоверным.

Отметим, что это не первый случай, когда вскрывается связь ближайшего окружения Макарова с Алексеем Навальным. Так, давние друзья спикера питерского ЗакСа депутаты Максим Резник и Борис Вишневский, которые ещё недавно совместно со Макаровым принимали участие в крупных мероприятиях, последние полтора года активно продвигают в петербургском парламенте повестку оппозиционера. На настоящий момент Макаров предпочитает дистанцироваться от депутатов, вполне вероятно, что и «Ротонда» теперь лишится его покровительства.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.06.20

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