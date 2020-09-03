Петербуржцы посмотрели сиквел весеннего хита кинопроката – «Шугалей-2»

В Петербурге состоялся премьерный показ отечественного остросюжетного боевика «Шугалей-2». Новый художественный фильм кинозрителям презентовали участники съемочной группы – режиссер Максим Бриус и продюсер Сергей Щеглов, а также исполнитель роли главного героя Кирилл Полухин.

Трейлер фильма «Шугалей-2»

Напомним, киноверсия истории российского социолога Максима Шугалея основана на событиях, в действительности произошедших в прошлом году в ливийском городе Триполи. Россиянин в сопровождении переводчика Самера Суэйфана отправился в североафриканское государство для исследовательской работы, однако, несмотря на наличие официального приглашения от местного правительства, оба были схвачены вооруженными лицами. На протяжении полутора лет граждане России находятся в незаконном заключении в частной тюрьме «Митига», связи с ними нет.

Начало данной истории рассказывает первый фильм дилогии – «Шугалей», премьера которого прошла в мае текущего года. Кинолента собрала хорошие отзывы зрителей и кинокритиков, которые отметили высокий уровень съемок и актерской игры. Однако одним из главных достоинств фильма считается его идейная составляющая. Как поделились участники съемочной группы, картину сняли для привлечения внимания широкой общественности к ситуации с терроризмом за рубежом. В рекордно короткие сроки была снята вторая часть, выхода которой, по аналитике крупных киносервисов, ожидали 97% зрителей.

На показ сиквела полюбившейся зрителям картины также были приглашены известные актеры: Евгений Дятлов, Илья Носков, Сергей Кошонин, и другие.

Ранее многие знаменитости приняли участие в онлайн-флэшмобе #русскиенесдаются, призывая своих поклонников посмотреть фильм «Шугалей-2», чтобы поддержать процесс возвращения россиян на Родину.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.09.20

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