У берегов Дании российский фрегат столкнулся с торговым судном

ЧП произошло у берегов Дании в проливе Эресунн. Российский фрегат столкнулся с гражданским торговым судном. Об этом сообщили датские Вооруженные силы в твиттере.

Судно ICE Rose шло из Санкт-Петербурга в шведский Гетеборг. Название российского корабля в сообщении не приводится. Известно, что авария произошла в южной части пролива.

ICE Rose принадлежит Швейцарии. На место происшествия был буксир и патрульный корабль армии Дании. За торговым судном ведется наблюдение, чтобы убедиться в сохранности его мореходных функций.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 23.09.20

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