российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 сентября 2020, 14:03 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

У берегов Дании российский фрегат столкнулся с торговым судном

ЧП произошло у берегов Дании в проливе Эресунн. Российский фрегат столкнулся с гражданским торговым судном. Об этом сообщили датские Вооруженные силы в твиттере.

Судно ICE Rose шло из Санкт-Петербурга в шведский Гетеборг. Название российского корабля в сообщении не приводится. Известно, что авария произошла в южной части пролива.

ICE Rose принадлежит Швейцарии. На место происшествия был буксир и патрульный корабль армии Дании. За торговым судном ведется наблюдение, чтобы убедиться в сохранности его мореходных функций.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 23.09.20

«Список Forbes у нас и так расширяется…» «ЕР» в Госдуме продавила скандальные поправки в Налоговый кодекс. / «Дохнуть будет население!» В Госдуме ужаснулись цене на лекарство от коронавируса. / Новые санитарные правила угрожают парализовать работу рынков: в Госдуме назвали требования Роспотребнадзора избыточными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В пользу режима Джукановича: в Черногории рискует расколоться оппозиционная коалиция

В кризисном штабе опровергли слухи о введении чрезвычайного положения в Сербии

Швеция готовится ввести карантин из-за роста заболеваемости Covid-19

Строящие «Северный поток – 2» суда оставили без страховки

Импульс для инвестиций: президент Сербии принял в Белграде спецпредставителя Трампа

Вашингтонское соглашение: спецпредставитель Трампа обещает сербам новые рабочие места

Хорватии грозит новое разрушительное землетрясение

Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины в случае признания Косово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,