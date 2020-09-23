Российский боевой корабль получил пробоину после столкновения с рефрижератором

Пресс-служба Балтийского флота подтвердила столкновение российского военного корабля с судном-рефрижератором в проливе Эресунн у берегов Дании.

Инцидент в Балтийской проливной зоне произошел утром 23 сентября в условиях плохой видимости, уточнили в Балтфлоте. Участвовавший в инциденте малый противолодочный корабль «Казанец» при столкновении с гражданским судном «Айс Роуз» под флагом Маршалловых островов получил пробоину выше ватерлинии. Обошлось без пострадавших. Сейчас «Казанец» своим ходом возвращается в пункт базирования в Балтийске.

Для расследования причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Ранее об инциденте у берегов Дании сообщили датские Вооруженные силы в твиттере.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.20

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