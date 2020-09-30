«Выборы сорваны», – Памфилова призвала членов избиркома Петербурга сложить полномочия

Центризбирком России признал неудовлетворительной работу горизбиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и предложил членам комиссии досрочно сложить с себя полномочия. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, нынешний состав избиркома не способен провести выборы в Законодательное собрание в 2021 году.

«В связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания признать работу городской избирательной комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие главе комиссии Виктору Александровичу Миненко», – зачитала текст постановления Памфилова на заседании Центризбиркома. Она предложила членам избиркома досрочно сложить свои полномочия. «Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии», – заявила Памфилова.

Руководитель ЦИК напомнила, что результаты работы санкт-петербургского избиркома признаются неудовлетворительными в третий раз.

«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться», – заявила Памфилова, отметив, что «апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома». «Шесть кандидатов и более 70 тыс. избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать», – заключила глава ЦИК.

Допвыборы депутатов заксобрания должны были пройти в июне, но их отменили из-за пандемии. В единый день голосования 13 сентября голосование также не состоялось, поскольку выборы не были организованы.

Москва, Наталья Петрова

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