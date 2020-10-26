В Петербурге поймали подозреваемого в убийстве женщины с отрезанным пальцем

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического института. После расправы убийца отрезал женщине большой палец руки. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, знакомый жертвы, сообщает СУ СКР по Северной столице.

По версии следствия, вечером 22 октября в квартире одного из домов по улице Димитрова подозреваемый задушил свою 33-летнюю знакомую «на почве личных неприязненных отношений». Чтобы скрыть преступление, он отрезал женщине большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона. Вероятно, он хотел создать себе алиби, имитируя активность жертвы в социальных сетях. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.10.20

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