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Понедельник, 26 октября 2020, 12:40 мск

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В Санкт-Петербурге убили женщину и отрезали ей палец

В Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины с отрезанным большим пальцем. По всей видимости, преступники пытались разблокировать телефон жертвы.

Трагедия произошла в квартире дома на улице Димитрова. Труп обнаружил сожитель женщины, который, по его словам, несколько дней не появлялся дома из-за работы.

По данным портала 78.ru, у жертвы повреждена шея и отсутствует фаланга большого пальца руки. Предположительно, причиной смерти стало удушение, отметил источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вероятно, преступники отрезали палец женщине, чтобы разблокировать смартфон и похитить деньги с банковских карт.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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