Губернатор Петербурга допустил введение новых запретов из-за Covid-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил введение новых запретов, если рост заболеваемости коронавирусом в городе остановить не удастся.

По словам градоначальника, пока больницы справляются с потоком заболевших людей, но «коечный фонд не бесконечен». «Если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить ограничения», – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По оценке губернатора, ситуация с ковидом в Северной столице сложная, но «пока город держит удар».

Отметим, что в Петербурге с 4 ноября суточный прирост заразившихся коронавирусом держится на отметке выше 1000 человек. Рекорды по количеству случаев инфицирования обновляются каждый день. Так, за последние сутки в городе выявлено 1485 случаев заражения Covid-19. С начала эпидемии в Петербурге зарегистрировано 72 911 заболевших, умерли 4 243 человека.

С 9 ноября в городе начали действовать новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, приостановлена деятельность фуд-кортов в ТЦ и детских игровых комнат, а также установлен лимит на количество человек на массовых мероприятиях и свадьбах.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.11.20

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