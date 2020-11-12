«Не могу поверить!» Глава ЦИК РФ резко раскритиковала губернатора Санкт-Петербурга за награждение председателя горизбиркома

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова резко раскритиковала губернатора Санкт-Петербурга за награждение председателя горизбиркома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 ноября Александр Беглов вручил Виктору Миненко Орден Почета «за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность».

Это вызывало возмущение главы ЦИК: «Я не могу в это поверить – этого не может быть! – заявила Памфилова. – ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие».

Памфилова признала, что право ходатайствовать о награждении имеют и губернаторы. Но, отметила она, они, как правило, согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. «В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали», – подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, в конце сентября ЦИК поставила избиркому Санкт-Петербурга третий «неуд».

«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться. Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома», – говорила тогда Панфилова, предложив Миненко уволиться.

Вместо этого губернатор Беглов представил его к государственной награде.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

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