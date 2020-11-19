В Петербурге ужесточили антикоронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге введены дополнительные ограничительные меры из-за продолжающегося роста заболеваемости Covid-19. С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также приостанавливается работа фудкортов и ледовых катков в торговых центрах. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Беглова.

На иные ледовые катки, как открытые, так и крытые, разрешили допускать не более одного человека на 10 квадратных метров. При этом для крытых катков установлено ограничение по заполняемости – не более 30 человек одновременно. Раздевалки для открытых катков должны быть закрыты.

С 1 декабря для концертных и театральных залов, кинотеатров установлен лимит в 25% от количества зрительских мест. Однако, если по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве, то эту квоту можно нарушить. В Москве подобных послаблений нет.

Кроме того, ужесточаются требования к детским комнатам при предприятиях общественного питания.

Ранее в Северной столице ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, обязали перевести сотрудников старше 65 лет, , а также имеющих хронические заболевания, на удаленку, а также до 15 января ограничили проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек без согласования профильными комитетами администрации Петербурга.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.11.20

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