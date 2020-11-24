Житель Санкт-Петербурга взял в заложники шестерых детей, угрожая им топором

В Санкт-Петербурге мужчина заперся в квартире с шестью детьми и угрожает им топором. Полиция ведет переговоры с захватчиком.

По данным телеграм-канала Baza, ЧП произошло в Колпино, в доме на улице Пролетарской. 38-летний мужчина захватил в заложники шестерых детей и обещает зарубить их топором.

Захватчик выдвигает ряд требований, обещает начать убивать, и «убьет всех», если его требования не будут выполнены, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В частности, преступник хочет, чтобы к нему пришла его жена.

Правоохранители пытались проникнуть в квартиру, однако мужчина прижимает к себе одного из детей, прикрываясь им, и при этом замахивается на него топором.

Полиция ведет переговоры с захватчиком, на место происшествия выдвинулся спецназ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.11.20

Многодетная мать за деньги оформила отцами своих детей пятерых мигрантов. / «Когда Дума выйдет из-под контроля Кремля…» Законопроект о Госсовете одобрен во втором чтении. / Жириновский: Пенсионный фонд, скорее всего, будет ликвидирован. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»