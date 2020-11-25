Взятые в заложники в Санкт-Петербурге дети были истощены

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых взяли в заложники. По словам омбудсмена, ребята были сильно истощены, а у двоих была температура.

Накануне житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал им топором. Спустя несколько часов полицейским удалось освободить заложников, дебошира задержали. Выяснилось, что он приходится отцом двоим из захваченных детей. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

В настоящее время ребята находятся в двух медицинских учреждениях. Двое из них госпитализированы в больницу имени Филатова, сообщила Митянина. У мальчиков была повышенная температура, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, есть повреждения носа и многочисленные ссадины.

«Остальные четверо ребят сейчас находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. За их жизнь и здоровье нет беспокойства, однако врачи отмечают крайнюю степень истощения, очень низкий гемоглобин, анемическое состояние. Это говорит о том, что детей не кормили полноценно, – рассказала омбудсмен.

Кроме того, у ребят наблюдаются проблемы с желудком, вероятно, это связано с плохими санитарными условиями, в которых проживали дети. При этом тяжелых физических нарушений у малышей нет. Когда у врачей не останется опасений за здоровье детей, их вернут в семью.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.11.20

Никто не решился голосовать против: Госдума окончательно одобрила законопроект о Госсовете. / «С качеством жизни граждан и ростом экономики у нас проблемы»: в Госдуме оценили денежно-кредитную политику Банка России. / Финансовый кризис: треть российских банков показали свою убыточность. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»