Захвативший в заложники детей житель Санкт-Петербурга сдался полиции

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга, который удерживал в квартире шестерых детей, сдался правоохранительным органам, передает «Интерфакс». Как следует из трансляции с места событий телеканала «Санкт-Петербург», детей вывели из дома, штурм квартиры не потребовался.

Ранее сообщалось, что житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожает им топором. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.11.20

Россиянам хотят добавить новую строчку в платежке за услуги ЖКХ. / Госдума проголосовала за федеральный бюджет во втором чтении: поправки оппозиции отклонены. / Деньги пойдут на «благое дело»: в России хотят ввести акциз на соленую и сладкую еду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»