Два мигранта подрались на борту самолета в Санкт-Петербурге

На борту самолета, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, подрались два пассажира. В результате вылет отложили почти на час. Дебоширов задержала полиция.

По расписанию лайнер должен был вылететь из аэропорта Пулково в 20:10. «Двое уроженцев Киргизии не поделили место. Произошел конфликт, потасовка. Капитан воздушного судна принял решение не взлетать», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани. Самолет вернулся на стоянку к терминалу.

Пассажиров сняли с рейса сотрудники транспортной полиции. По факту инцидента проводится проверка, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Самолет отправился в пункт назначения почти с часовым опозданием. Отмечается, что на борту было 145 пассажиров.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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