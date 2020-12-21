В Петербурге сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря в этом году станет для жителей Санкт-Петербурга выходным днем. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Соответствующее распоряжение глава города сделал в ходе заседания малого правительства. Рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря. Это касается сотрудников исполнительных органов государственной власти.

Кроме того, власти рекомендовали руководителям работающих в Санкт-Петербурге организаций предоставить выходной своим сотрудникам.

«Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное – встречать Новый год дома», – прокомментировал решение Беглов.

Стоит отметить, что ранее власти Ленинградской области также решили сделать последний день 2020 года выходным. Такое же решение приняли почти в половине регионов России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.12.20

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