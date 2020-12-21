В Госдуме предложили объявить 31 декабря днем, свободным от стресса и новостей о коронавирусе

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов обратился к средствам массовой информации с неожиданным предложением – сделать 31 декабря днем свободным от стресса и новостей о коронавирусе. По его мнению, 2020 год и так оказался сложным, так что хотя бы один день стоит освободить от проблем и напоминаний о них.

Депутат подчеркнул, что новости об эпидемии COVID-19 каждый день появляются в СМИ с начала весны. «С марта «коронавирусные сводки» стали оружием массового поражения. На мой взгляд, даже более опасным, чем сам «уханьский» вирус», – отметил Тумусов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке», подчеркнув, что новости о коронавирусе уже стали информационным фоном, чего быть не должно.

Депутат отметил, что Россия и весь мир справятся с пандемией и остановят вирус – все россияне уже достаточно разбираются в происходящем, чтобы оградить себя от опасного заболевания. «Я могу это утверждать, как человек, который сам переболел COVID-19, был госпитализирован и выздоровел благодаря нашим замечательным врачам. Смело могу сказать: врачи, медсестры, санитары в госпиталях и больницах устали от слова «коронавирус» больше всех», – пояснил Тумусов.

В этой ситуации парламентарий считает, что хотя бы 31 декабря нужно забыть о статистике заболеваемости, о коронавирусе и начинать надеяться на лучшее, поскольку психологический отдых во время праздников невероятно важен. «Давайте 31 декабря уделим внимание самому главному – нашим родным, нашим семьям. Вспомним то хорошее, пусть и немногое, что было в этом году. Поделимся с близкими своими желаниями и мечтами. Надежда. Вот то чувство, которое нужно каждому из нас», – заключил Тумусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.12.20

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