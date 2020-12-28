Судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море: судьба 17 человек неизвестна

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На данный момент спасены двое из 19 человек, находившихся на борту. Об этом сообщает МЧС России. Судьба остальных членов экипажа остается неизвестной.

Судно, приписанное к порту Мурманска, ушло под воду у Новой Земли. Информация о происшествии поступила в 07:30 мск. Причиной инцидента названо обледенение судна.

Сейчас рыбаков с «Онеги» ищет экипаж судна «Войково». К месту инцидента направлены три судна.

Мурманск, Наталья Петрова

Мурманск. Другие новости 27.12.20

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