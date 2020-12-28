17 членов экипажа затонувшего в Арктике судна «Онега» погибли, возбуждено дело

В Архангельске транспортные следователи возбудили уголовное дело после затопления рыболовецкого судна вблизи Новой Земли в Баренцевом море. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ), сообщает Следственный комитет России.

По предварительным данным, утром 28 декабря в акватории Баренцева моря опрокинулось и затонуло судно «Онега» с рыбаками. «В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Рассматриваются все версии произошедшего.

Источники информагентств сообщают, что весь экипаж затонувшего судна – 19 человек – был российским. По информации собеседника «Интерфакса», траулер, приписанный к порту Мурманска, затонул в сильный шторм и в 30-градусный мороз. Катастрофа произошла в считанные минуты, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Рыбаки были в гидрокостюмах, но не успели воспользоваться средствами спасения. На помощь к членам экипажа «Онеги» пришли другие рыболовецкие суда – были спасены два моряка, остальные пропали. По предварительным данным, 17 пропавших членов экипажа погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», – отметил собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной затопления судна стало его обледенение.

Москва, Наталья Петрова

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