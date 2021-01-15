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Пятница, 15 января 2021, 15:57 мск

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В Санкт-Петербурге в «мост глупости» врезалась 200-я «Газель»

twitter.com/FoolsBridge/

В Санкт-Петербурге грузовая «Газель» врезалась в «мост глупости». Это уже 200-й автомобиль, поврежденный об этот путепровод.

В Twitter есть сообщество, в котором ведется подсчет ДТП у моста на Софийской улице. Активисты повесили на мост баннер с надписью «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет!». Однако это не мешает автомобилистам пытаться снова и снова.

Несмотря на то, что год только наступил, это уже вторая авария у «моста глупости» и юбилейная. В прошлом году под мостом застряли 23 грузовика, в 2019 – 11.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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