В Санкт-Петербурге закрывают движение под «мостом глупости»

Власти Петербурга решили закрыть движение под так называемым «мостом глупости». Дорогу под путепроводом хотят углубить, чтобы снизить аварийность.

Мост через Кузьминку на Софийской улице известен благодаря множеству аварий, произошедших здесь преимущественно с участием автомобилей «Газель». По последним данным, здесь случилось 204 ДТП, последняя авария произошла сегодня.

Активисты пытались предупредить водителей и повесили баннер, на котором была надпись о том, что «Газель» под мостом не проедет. Несмотря на это, число ДТП продолжало расти.

Городской комитет по развитию дорожной инфраструктуры заявил о закрытии проезда под «мостом глупости» с 13 марта по 15 мая. Специалисты «Мостотреста» проведут работы по восстановлению балки пролетного строения моста. Кроме того, власти хотят провести капремонт самой улицы, чтобы довести габарит проезда до 4,5 метра, сейчас он составляет 2,7 метра.

В комментариях к этой новости в группе «Мост глупости» в соцсети «ВКонтакте» пользователи отметили, что в этом случае необходимо проработать вопрос с ливневой канализацией: «Если не будет организована хорошая коллекторная система, то после дождей река под мостом будет что надо».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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