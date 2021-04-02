Мировой суд в Петербурге принял дело об участии Резника в форуме «Муниципальная Россия»

Сегодня, 2 апреля, в петербургский мировой суд Василеостровского района поступило дело в отношении депутата городского ЗакСа Максима Резника. Парламентарию вменяют нарушение ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации) за участие в форуме «Муниципальная Россия».

Напомним, мероприятие прошло в московской гостинице «Измайлово Дельта-Гамма» 13 марта 2021 года. Организатором был координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров, по совместительству исполнительный директор «Открытой России» (признана нежелательной в РФ).

Задержания на форуме «Муниципальная Россия» начались через полчаса после его начала. Полицейские вывели из зала почти 200 участников. В автозаки попали экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава МО Красносельский Илья Яшин, председатель совета Фонда им. Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза и муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Петербуржцы, задержанные на форуме, просили, чтобы их судебные заседания перенесли в Северную столицу. На сегодняшний день в мировые суды поступило семь дел. Уже есть информация, когда состоятся слушания по делам Пивоварова, правозащитницы Анастасии Бураковой, депутата МО «Васильевский» Алексея Касаткина.

29 марта дело депутата муниципального округа «Гражданка» Ирины Майоровой передали из одного судебного участка Петербурга в другой.

Отмечается, что дата заседания по делу Резника пока остается неизвестной.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.04.21

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