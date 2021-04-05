В Ленобласти ребенка ранили на детской площадке

В Ленинградской области 10-летний мальчик получил ранение в шею во время игры на детской площадке. Следователи выясняют, кто открыл стрельбу по детям.

Инцидент произошел в Кингисеппе. Неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей. В результате десятилетний мальчик получил ранение в шею.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Медики оказали ему необходимую помощь. По словам врачей, угрозы для жизни малолетнего нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.04.21

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