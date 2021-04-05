В Петербурге на фоне транспортных проблем дорожает жилье

Одним из отличительных признаков Санкт-Петербурга в последние годы стало увеличение числа территорий, плотно застроенных жилищными комплексами, но не имеющих при этом развитой транспортной инфраструктуры, что влечет за собой накопление различных проблем, способствующих необоснованному росту цен на «квадратный метр». Подробности сообщило информационное агентство FederalCity.

Недавно один из крупнейших девелоперов Петербурга компания Setl Group закрыла сделку по приобретению участка площадью 59 га для строительства 270 тыс м2 жилья. Эксперты уже предупредили – строительство такого крупного комплекса в «чистом поле» неизбежно повлечет за собой проблемы с транспортной доступностью из-за отсутствия метро. С последним в городе проблемы – метрополитен развивается с задержками. В начале 2021 года КРТИ вновь скорректировал график строительства новых станций метрополитена. В результате сроки открытия 26 новых станций сдвинулись, часть на период после 2030 года.

Для развития города этот аспект может стать решающим. В современных мегаполисах крупные жилые массивы строятся возле транспортных хабов. При отсутствии данного условия возникновение транспортных проблем в будущем неизбежно, что впоследствии приводит к росту цен за квадратный метр жилья и появлению «территорий отстающего развития», пишет издание.

Сравнение развития транспортной инфраструктуры в двух российских столицах будет не в пользу Петербурга. За последние годы в Москве открыто 87 станций метро с общей протяженностью линии метрополитена 169 километров. За это же время в городе на Неве открыто лишь 11 станций, а километраж линий составил 14,5 километров.

В Санкт-Петербурге уже есть несколько крупных районов с новостройками, успевших получить неофициальный статус «отстающих территорий» из-за транспортной недоступности. Речь идет о Парнасе, Мурино, Кудрово и Юнтолово. Судя по новому графику развития петербургского метрополитена, в ближайшее время новые станции в этих районах не появятся.

Транспортные проблемы и отсутствие новых станций метро отпугивает потенциальных инвесторов, снижает уровень активности девелоперов на рынке недвижимости. Так, в 2018 году надзорными органами было выдано более 270 разрешений на возведение новых жилищных объектов, то в прошлом году всего 49. В 2021 году упал на 30% и уровень продаж готовой недвижимости, отмечает «Федерал Сити».

Петербуржцы сегодня внимательно оценивают все плюсы и минусы строящихся ЖК. Если квартира расположена в районе со слабо развитой инфраструктурой, в том числе и транспортной, то от её приобретения скорее всего откажутся. В результате застройщики несут риски убытков. Покрывать их девелопер может за счет повышения стоимости цены на «квадратный метр». По информации консалтингового центра «Петербургская недвижимость», отмечается 30% рост цены за 1 м2 нового жилья в классе «масс-маркет» по сравнению с тем же периодом прошлого года. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра жилья в Северной столице составляет 151, 838 рублей.

По мнению журналистов, с учетом коррекции схемы развития метрополитена, в Петербурге в скором времени появятся новые «отстающие территории», учитывая как быстро застраивается город. В качестве примера редакция приводит ситуацию, складывающуюся в Приморском районе, где в конце Комендантского проспекта к уже построенным трем ЖК в ближайшее время добавятся еще семь.

Граждане приобретали квартиры в указанных жилищных комплексах, в том числе руководствуясь градостроительными планами открытия к 2020 году в данном районе станции метро «Планерная». Однако теперь, согласно графику строительства новых станций метрополитена, открытие «Планерной» ожидается не ранее 2025 года. Уже сегодня Комендантский и Шуваловский проспекты, Парашютная и Планерная улица в час пик простаивают в пробках, а с введением в строй новых ЖК ситуация лишь ухудшится.

«Федерал Сити» пишет, что в администрации Санкт-Петербурга за развитие транспортной инфраструктуры отвечает вице-губернатор Максим Соколов, на которого возлагались определенные надежды. Чиновник имеет большой опыт работы на федеральном уровне и в свое время возглавлял Министерство транспорта РФ. Максим Соколов занял свой пост в 2019 году, но за это время так и не смог проявить себя. Петербуржцы не заметили позитивных изменений, в том числе и в развитии метрополитена. Соколов лишь ограничивается обещаниями, но реальной работы пока не видно. Тем временем от накопившихся транспортных проблем и отсутствия развития метрополитена города страдают все жители и гости Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.21

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