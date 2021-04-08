В Карелии произошло массовое отравление в начальной школе

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в начальных классах школы №1 города Олонца в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«За медицинской помощью обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась, они получают все необходимое лечение амбулаторно», – написал Парфенчиков на странице «ВКонтакте».

Начальную школу закрыли для посещения. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и воды. В Олонце был создан оперштаб, где работает комиссия минобразования республики.

По словам главы республики, питание во все школы райцентра поставляет одна организация, жалоб из других мест на нее не поступало.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 08.04.21

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