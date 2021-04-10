В Генпрокуратуре обратили внимание на дробление контрактов в госзакупках по питанию

Академия Минпросвещения России провела «Всероссийский семинар-совещание по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся». В ходе конференции выступили различные специалисты, которые поделились своими мыслями на тему улучшения школьного питания и борьбы с отравлениями. Корреспондент РИА «Новый День» проанализировал озвученные нарушения на примере Санкт-Петербурга.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дарья Бугаева обратила внимание на нарушения при осуществлении госзакупок.

Она рассказала о результатах прокурорского надзора в сфере надзора за исполнением законодательства при обеспечении питанием детей в образовательных организациях.

«В настоящее время в соответствии с поручением первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 21 января 20221 года, прокурорами субъектов РФ в январе-феврале текущего года с привлечением специалистов Роспотребнадзора и ФАС проведена проверка исполнения законодательства в указанной сфере. Следует отметить, что анализ результатов проведенных проверок свидетельствует о том, что нарушениях законодательства в данной сфере носит распространенный характер и систематический», – указала Бугаева.

Она подчеркнула, что прокурорами выявлены нарушения как в деятельности органов местного самоуправления, так и со стороны образовательных организаций и хозяйствующих субъектов, которые оказывают услуги по организации питания детей.

«Прокурорами повсеместно пресечены нарушения в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Установлены факты искусственного дробления единой закупки в целях ухода от конкурентных процедур, что повлекло необоснованное сокращения числа участников закупки», – подчеркнула Бугаева.

По словам специалиста, при проведении аукционов на поставку продуктов питания в один контракт (в один лот) объединялись товары, не подлежащие объединению, изменялись условия заключенных контрактов и прочее.

СМИ ранее выяснили, что дробление единых закупок, о которых сообщила Бугаева, были зафиксированы сразу в трех районах Петербурга – Невском, Центральном и Приморском. Журналисты пришли к выводу, что такая тенденция может привести к появлению новых картелей в сфере социального питания Северной столицы. Наличие такой проблемы как картелизированность рынка питания также было отмечено сотрудником прокуратуры. Лишь при должном подходе к ситуации и с повышением ответственности организаторов питания в образовательных учреждениях можно добиться решения столь важных проблем.

Проблема с картелями, озвученная Бугаевой, наиболее ярко показала себя в ситуации с поставщиком «Артис-детское» питание, который трижды был уличен УФАС в картельном сговоре с другими комбинатами. Наиболее громкий инцидент произошел в Колпинском районе. Комбинат выиграл конкурс на поставку питания в 25 школ благодаря резкому занижению начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). В результате себестоимость обедов резкого упала. На поставщика продолжают поступать жалобы от родителей на некачественное питание в общеобразовательных учреждениях, однако администрация Колпинского района продолжает их игнорировать. Некоторые школьники отказываются обедать.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.04.21

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