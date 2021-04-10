«Стреляющая свадьба» в Петербурге: задержан уроженец закавказского государства

В Санкт-Петербурге после стрельбы в воздух на свадьбе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, которая предполагает наказание до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что после инцидента был задержан 34-летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, возглавляющий строительную компанию. По данным полиции, он выстрелил в воздух из автомобиля, который двигался в составе свадебного кортежа из десяти машин.

Информация в органы поступила по сообщению очевидца, и полицейские оперативно выехали на место для проверки. У дома 25 по Петергофскому шоссе они остановили кортеж и задержали подозреваемого. Мужчина не отрицал, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а владелец доставлен в отдел полиции

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.04.21

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