ЧП в Петербурге: группа мужчин неславянской внешности со стрельбой выясняла отношения

В Санкт-Петербурге произошло ЧП – группа мужчин неславянской внешности со стрельбой выясняла отношения. В результате инцидента были задержаны десять граждан среднеазиатских государств и уроженец северо-кавказской республики. Несколько участников конфликта были госпитализированы.

ЧП произошло в Адмиралтейском районе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. По данным ведомства, в ночь на 10 апреля у торгового комплекса на улице Ефимова группа мужчин неславянской внешности со стрельбой выясняла отношения. Для проверки на причастность к инциденту были задержаны и доставлены в отдел полиции десять граждан среднеазиатских государств и уроженец северо-кавказской республики.

Одного из доставленных увезли в больницу с ранением, которое мужчина мог получить в ходе конфликта. Ранее в больницу самостоятельно обратился с множественными резаными ранами еще один предполагаемый участник потасовки. Давать пояснения об обстоятельствах их получения он отказался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Четверо из десяти доставленных в полицию задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двоих человек.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.04.21

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