В Санкт-Петербурге в ночном клубе произошла массовая драка

В ночном клубе в центре Петербурга произошла потасовка. В результате четыре человека попали в больницу, около 20 – в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о беспорядках в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе поступило около пяти утра. Как установили полицейские, прибывшие на место происшествия, драка между двумя группами посетителей ночного клуба произошла из-за женщины.

«В результате инцидента травмы получили четверо мужчин, с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. В полицию доставлены около 20 человек», – говорится в сообщении.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.04.21

Возможны сюрпризы: Песков раскрыл подробности о будущем послании Путина. / ЧП в Петербурге: группа мужчин неславянской внешности со стрельбой выясняла отношения. / Суточная заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»