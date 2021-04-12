В школе Санкт-Петербурга ученик стрелял в одноклассников

В Санкт-Петербурге ученик 9 класса начал стрелять по одноклассникам. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел 10 апреля в раздевалке школы в Московском районе города. Как сообщили в полиции, мальчик несколько раз выстрелил в сверстников из пневматического пистолета. К счастью, никто не пострадал. Оружие у подростка отобрал учитель.

Школьника вместе с матерью вызвали в полицию, где опросили и отпустили под обязательство о явке. В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Кроме того, прокуратура Петербурга начала в связи с происшествием проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, в том числе со стороны школьных педагогов-психологов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.04.21

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