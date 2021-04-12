В Санкт-Петербурге полыхает здание «Невской мануфактуры»

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании на Октябрьской набережной. Тушением пламени заняты более ста человек. Пожару присвоен наивысший уровень сложности.

Возгорание произошло на фабрике «Невская мануфактура». Основное горение наблюдается на 4-5 этажах, сообщили в региональном управлении МЧС. Общая площадь возгорания составляет 1500 кв.м..

Из-за большой площади пожару на «Невской мануфактуре» присвоен высший, пятый ранг сложности. Ситуация осложняется сильным ветром и деревянными перекрытиями здания старой постройки. В тушении задействованы 26 единиц техники и 112 человек личного состава.

Из здания было эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы, сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах. Местные СМИ сообщают, что ожоги 30-40% тела получил один из пожарных.

Позже стало известно, что погиб командир отделения пожарно-спасательной части, а площадь пожара выросла до 4 тысяч кв.м.. Из-за угрозы обрушения перекрытий пожарных вывели из горящего здания.

Здание «Невской мануфактуры» было построено в XIX веке. В последнее время фабрика частично работает по профилю, большую часть площадей завод сдает в аренду.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.04.21

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