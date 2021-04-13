Произведены первые задержания по делу о гибели пожарного в «Невской мануфактуре»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в здании АО «Невская мануфактура». Его смерть расценили как допущенную по неосторожности из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

Следователи задержали генерального директора «Невской мануфактуры» (1973 года рождения) и его заместителя (1984 года рождения). Готовятся документы для получения санкции суда на их арест.

Ранее по факту пожара было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина для дальнейшего расследования оно передано в Главное следственное управление СК РФ.

О возгорании стало известно в 12:35 мск 12 апреля. Пожар начался в доме 50 на Октябрьской набережной в Петербурге и меньше чем за час ранг пожара повысился до максимального, пятого. Огонь распространился на 10 тысяч кв. м, уничтожил крышу и внутренние перегородки в здании мануфактуры.

К вечеру пламя перекинулось на соседнее четырехэтажное здание, в котором располагался хостел «Марибэль». Жильцов из него заранее эвакуировали, но огонь, распространившийся на 50 кв. м удалось потушить только утром 13 апреля, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в здании «Невской мануфактуры» только ночью. К борьбе с огнем привлекли вертолеты, сбросившие на горящее здание 245 тонн воды из Невы. До сих пор с огнем на площади 500 «квадратов» борются 37 человек и 9 единиц техники, также проливают перекрытия и очаги горения.

Во время тушения пожара получили сильные ожоги 30-летний замначальника 64-й части Соколов и 31-летний сотрудник 25-й части Тарковский. Они в тяжелом состоянии доставлены в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, сообщает «Фонтанка».

Вечером 12 апреля на месте пожара нашли тело 31-летнего командира отделения 64 ПСЧ Ильи Белецкого.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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