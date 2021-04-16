В центре Петербурга забор рухнул на припаркованные машины и пешеходов

В центре Санкт-Петербурга строительный забор рухнул на припаркованные автомобили и проходивших мимо людей. В результате были повреждены восемь машин.
Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. Здесь идет капитальный ремонт фасада здания, строители установили металлический забор, который рухнул из-за сильного ветра.
Никто из людей серьезных травм не получил. При этом восемь автомобилей были повреждены.
По факту падения забора проверку начала прокуратура. Надзорное ведомство намерено проверить работу регионального фонда капремонта, а также подрядчика, который осуществлял работу на объекте.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 16.04.21
«Угостили конфетой в детсаду»: в Петербурге ребенок попал в больницу с наркотическим отравлением. / Деградация элит и революционная ситуация: в СПЧ заявили об опасности введения «социального рейтинга». / «Все будет хорошо!..» Россию загоняют под «железный занавес». Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube