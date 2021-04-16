В центре Петербурга забор рухнул на припаркованные машины и пешеходов

В центре Санкт-Петербурга строительный забор рухнул на припаркованные автомобили и проходивших мимо людей. В результате были повреждены восемь машин.

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. Здесь идет капитальный ремонт фасада здания, строители установили металлический забор, который рухнул из-за сильного ветра.

Никто из людей серьезных травм не получил. При этом восемь автомобилей были повреждены.

По факту падения забора проверку начала прокуратура. Надзорное ведомство намерено проверить работу регионального фонда капремонта, а также подрядчика, который осуществлял работу на объекте.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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