В жилом доме в Калининграде произошел взрыв газа

В Калининграде произошел взрыв газа. В результате один человек попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел на первом этаже многоквартирного дома на улице Леонова. После взрыва вспыхнул пожар, в одной из комнат были выбиты оконные рамы, в других – стекла.

Сотрудники МЧС эвакуировали 30 жильцов. Есть пострадавший, он госпитализирован.

В настоящее время на месте работают пожарные, медики и полиция. Причины ЧП выясняются.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 21.04.21

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