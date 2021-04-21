В жилом доме в Калининграде произошел взрыв газа

В Калининграде произошел взрыв газа. В результате один человек попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел на первом этаже многоквартирного дома на улице Леонова. После взрыва вспыхнул пожар, в одной из комнат были выбиты оконные рамы, в других – стекла.
Сотрудники МЧС эвакуировали 30 жильцов. Есть пострадавший, он госпитализирован.
В настоящее время на месте работают пожарные, медики и полиция. Причины ЧП выясняются.
Калининград, Зоя Осколкова
Калининград. Другие новости 21.04.21
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