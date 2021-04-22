Житель коммуналки в Петербурге организовал майнинговую ферму

Житель Санкт-Петербурга оборудовал ферму для майнинга криптовалюты в коммунальной квартире. Соседи даже не предполагали, кто виноват в огромных счетах за электричество.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела. «В ходе следственных мероприятий полицейские обнаружили в комнате, которую арендовал мужчина, подпольную майнинговую ферму. О ферме по добыче криптовалюты, функционирующей по соседству, никто из жильцов не знал», – отметили в полиции.
Высокие счета за электричество иногда удивляли жителей коммунальной квартиры, но они не предполагали, что в действительности вынуждает их отдавать так много за услуги ЖКХ.
Когда правоохранители пришли домой к подозреваемому, его не было в комнате. Позже удалось установить его местоположение и задержать.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 22.04.21
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