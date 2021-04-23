ООО «Серна» поддержало принцип полной открытости на рынке школьного питания в Петербурге

Сотрудники компании «Серна» провели встречу для журналистов и представителей администрации Выборгского района. В ходе мероприятия работники комбината показали и рассказали, как проходит организация питания в школы района.

В Санкт-Петербурге последнее время поставщики школьного питания все чаще устраивают подобные мероприятия. Представители комбинатов выступают за политику открытости и приглашают журналистов и представителей местной власти на свое производство для показательных инспекций. На этот раз нацеленность на конструктивный диалог продемонстрировали сотрудники комбината ООО «Серна». Представители компании пригласили на мероприятие корреспондентов телеканала «78» и членов администрации Выборгского района.

Компания ООО «Серна» поставляет питание в 60 учебных заведений. Встреча прошла в школе №135. В ходе мероприятия гендиректор комбината Наталия Сорокина подчеркнула, что компания всегда готова к конструктивному диалогу. По ее словам, петербургским комбинатам необходимо не только обеспечивать школьников питанием, но и стремиться к развитию отрасли во всем городе.

Когда мероприятие завершилось, сотрудники ООО «Серна» провели для школьников кулинарный мастер-класс. Учеников научили готовить вкусные и полезные десерты.

Отмечается, что это не первый мастер-класс, который провели сотрудники комбината для школьников. В апреле в учебном заведении состоялось уже пять подобных занятий.

В петербургских школах кулинарные мастер-классы стали уже визитной карточкой города. Эти мероприятия не только обучают детей основам кулинарного искусства, но и активно поддерживаются со стороны Управления социального питания.

Конструктивный диалог между представителями комбинатов и общественностью необходим для развития сферы социального питания. Дополнительный контроль положительно повлияет на качество продукции. При этом в Управлении социального питания также заинтересованы в реформировании данной сферы. Глава Управления Алексей Барабанщиков предложил разработать единое сбалансированное меню для школьников, чтобы во всей стране дети получали полезное и безопасное питание.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.04.21

Генпрокуратура: 36 тысяч чиновников привлечены к ответственности за «барьеры» для малого бизнеса. / Генпрокуратура проверила реализацию нацпроектов: картельные сговоры и хищения госсредств – 476 уголовных дел. / Генпрокурор РФ: Объем госфинансирования не обеспечивает реальную потребность в медпомощи, а врачи не получают обещанные доплаты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»