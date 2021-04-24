Сфера школьного питания Ленобласти начинает напоминать игру в напёрстки

В среду, 21 апреля, прошло совместное заседание Комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Общественной палаты и временной рабочей группы по осуществлению общественного контроля за ходом организации бесплатного горячего питания в школах Ленинградской области. Перед собравшимися выступила эксперт Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Елена Шапичева, которая рассказала об итогах контрольных проверок образовательных учреждений, прошедших совместно с родителями учеников.

Так, за истёкший период 2020/2021 учебного года было проведено 343 внеплановых проверки школьных пищеблоков, а также 89 проверок поставщиков продуктов, по результатам которых вынесено 537 постановлений о штрафах на сумму свыше 7,8 миллиона рублей. Особое внимание Шапичева уделила петербургскому городскому комбинату «База закрытых учреждений» («БЗУ»). Данное предприятие обслуживало школы Тосненского и Всеволожского районов, но в его работе были выявлены многочисленные грубые нарушения. В результате – с 1 апреля контракты «БЗУ» отданы другому предприятию, рассказала представитель Роспотребнадзора.

Однако Шапичева не уточнила, кто теперь будет заниматься организацией питания в школах этих районов. Корреспондент РИА «Новый День» попытался самостоятельно выяснить название нового оператора питания. В соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок», в такой ситуации контракты отдаются той компании, которая заняла второе место на торгах.

Шпионские схемы в школьной столовой

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), на организацию школьного питания в текущем учебном году администрацией Тосненского района было проведено 2 тендера, в рамках которых распредели 25 контрактов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. И первый, и второй тендеры выиграл комбинат «БЗУ», причём конкурентов у него не было – ни одна другая компания заявку не подала. В такой ситуации ФЗ №44 предлагает два варианта действий для госзаказчиков. Первый – должен быть объявлен новый тендер. Но так как контракты с «БЗУ» разорваны в середине учебного года, то закон предполагает экстренную меру – проведение прямой закупки у заранее определённого поставщика без проведения торгов.

В ЕИС не удалось обнаружить информации о проведении администрацией Тосненского района закупок ни по первому, ни по второму вариантам. На сайтах школ также размещена информация, что их всё ещё обслуживает «БЗУ». Например, там указано на портале Войскоровской школы.

Однако на сайте Ульяновской школы №1 удалось найти информацию, что школу обслуживает частный комбинат «Специализированная торговая компания» («СТК»), хотя в соответствии с размещёнными в ЕИС контрактами, обслуживать школу должна «БЗУ». Данные об «СТК» на школьном портале обновились 14 апреля. То есть, именно «СТК» заняла место «БЗУ» в школах Тосненского района, но почему почти за месяц эта информация не обновилась ни на школьных сайтах, ни в ЕИС – не известно. На момент публикации материала корреспонденту РИА «Новый День» не удалось дозвониться до администрации Тосненского района для прояснения сложившейся ситуации.

Между тем «СТК» имеет весьма показательную историю своей деятельности. Эта одна из тех компаний, с которой началась серия дел Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о массовых картельных сговорах на рынке школьного питания Петербурга. Ещё в декабре 2018 года антимонопольщики выяснили, что компании «СТК», «Евроспецсервис», «ЕСС» и «ТД «Северо-Запад» вступили в картельный сговор с целью поддержания максимальных цен на госконтракты. Компании совместно участвовали в аукционах, создавая иллюзию конкуренции, при этом владелец «СТК» являлся отцом владельца остальных трёх компаний. Такая схема позволяла компаниям минимально снижать начальную цену на аукционах за контракты, в среднем снижение не превышало 3%.

Через год, в декабре 2019-го, «СТК» и «Евроспецсервис» стали фигурантами самого резонансного расследования ФАС – дела «Колпинского картеля». Было установлено, что эти две компании заключили антиконкурентное соглашение с крупнейшим комбинатом города «Артис-детское питание» и ещё пятью компаниями о распределении между собой всех контрактов школьного и дошкольного питания Колпинского района. При этом районная администрация также состояла в данном картеле и делилась с компаниями конфиденциальной информацией о тендерах. Участники картеля минимально снижали стартовую цену контрактов, всего на 1-3%.

«В ходе его рассмотрения антимонопольный орган установил, что восемь организаций при содействии и Администрации и участии Юрбюро «Авангард» разделили в 2016-2018 гг. в Колпинском районе рынок оказания услуг на организацию детского питания. Всего в деле фигурирует 29 конкурсов с начальной (максимальной) ценой контрактов (НМЦК) более 650 млн руб. Из них на сентябрь 2018г. участникам картеля было оплачено почти 455 млн», – сообщала пресс-служба ФАС.

Такой показательный бэкграунд «СТК» в совокупности с необъяснимым отсутствием информации о заключении с компанией новых контрактов на обслуживание школ Тосненского района даёт основания сомневаться в прозрачности и правомочности произошедшей рокировки поставщиков. Стоит надеяться, что в ближайшее время администрация района прояснит произошедшее.

Кручу, верчу, запутать хочу

Тем временем ещё более интересно развиваются события во Всеволожском районе, где с «БЗУ» также разорвали контракты. Согласно ЕИС, комбинат выиграл только один тендер с четырьмя контрактами на организацию питания в СОШ «Свердловский центр образования», Разметлевская СОШ, Дубровская СОШ и СОШ посёлка имени Морозова.

На настоящий момент на сайтах первых трёх школ указано, что их обслуживает компания «ЛенАгроПром», а последнюю – «Продторг СПБ». Информации о том, почему именно эти школы получили контракты на официальных ресурсах нет. Что особенно интересно, согласно ФЗ №44 в данном случае у «БЗУ» есть вполне конкретный преемник, так как на торгах комбинату составила конкуренцию компания «Северная столица». Она заняла второе место и должна была первой получить предложение от администрации Всеволожского района на заключение контракта после ухода «БЗУ». Не исключено, что контракты «Северная столица» всё же заключила, а «ЛенАгроПром» и «Продторг СПБ» работают по субподряду.

Но в любом случае выбор именно этих двух компаний в качестве операторов питания вызывает серьёзные вопросы. «Продторг СПБ», например, находится на грани банкротства, соответствующее заявление зарегистрировано в картотеке дел Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 19 апреля. Истцом выступает компания «Альянс-трейд», незадолго до этого она выиграла дело о взыскании 446 тысяч рублей задолженности с «Продторг СПБ».

Однако самые крупные долги у «Продторг СПБ» переде петербуржской компанией «Торговой компании «Юпитер Холл» – в феврале текущего года они подали иск на взыскание 13,6 миллиона рублей, а в августе 2020 года начали взыскание через суд 6,9 миллиона рублей задолженности. Исходя из материалов дел, в обоих случаях речь идёт о задолженности за поставки продуктов. Также «ТК «Юпитер Холл» в настоящее время судится с «ЛенАгроПром», причина всё та же – взыскание задолженности за поставки продуктов.

Самое интересное, что владельцем и гендиректором «ТК «Юпитер Холл» является Александр Лебедев, до декабря 2020 года совладелец и гендиректор компании «Юпитер Холл». Тогда его сменил Дмитрий Левин, который в марте переименовал «Юпитер Холл» в «Торговую компанию «Северная столица». Совпадение с названием конкурента «БЗУ» на торгах за контракты школ Всеволжского района не случайно, Левин владеет как «ТК «Северная столица», так и комбинатом «Северная столица», также в его распоряжении комбинат «Северная Пальмира».

В итоге получаем крайне странную ситуацию – компании, с которыми у «Северной столицы» Левина могут быть заключены субподряды, являются крупными должниками компании его бизнес-партнёра Лебедева. Крайне маловероятно, что Левин не знает о финансовых трудностях у «ЛенАгроПром» и «Продторг СПБ», в связи с чем возникает вопрос, почему именно этим компаниям отдана организация питания в четырёх школах. Особенно учитывая риск «Продторг СПБ» оказаться банкротом.

Роковой 1%

На этом странные совпадения в Всеволожском районе не заканчиваются. Ранее было отмечено, что «БЗУ» выиграла один тендер на школьное питание в районе, но участвовала она ещё в трёх, и в них победила всё та же «Северная столица». Сам по себе этот факт не удивителен – одни и те же компании подали заявки на одни и те же торги. Но вот тактику этих компаний на аукционе сложно назвать случайной.

Так, в ЕИС имеется тендер на 32 548 308 рублей. Победу в нём одержала компания «Северная столица», второе место за «БЗУ». А так выглядят их итоговые ценовые предложения.

Минимальное снижение начальной цены, при чём «Северная столица» снижает цену ровно на 1%, а «БЗУ» ровно на 0,5%. Следующий тендер на 43 363737 рубелей, итог прежний – «Северная столица» снижает цену ровно на 1%, а «БЗУ» ровно на 0,5%.

Тендер 65 399 099 рублей. И вновь, Северная столица» снижает цену ровно на 1%, а «БЗУ» ровно на 0,5%.

И только в четвёртый раз происходит «сбой системы», тендер на 30 550 035 рублей, который выигрывает «БЗУ». Тут «Северная столица» по какой-то причине вообще не снижает цену, и «БЗУ» оказывается достаточно их 0,5%.

Как отмечалось ранее, в Петербурге ФАС раскрыло уже семь картелей и сейчас работает над новым делом. Каждый раз компании вступали в сговор с целью поддержания максимальных цен. При этом на торгах они почти всегда использовали одну тактику – занижение на одну и ту же часть суммы. Например, в одном из первых картелей уже упомянутая компания «Артис-детское питание» и их партнёры максимально снижали цену ровно на 3,3%.

То есть, на торгах во Всеволожском районе «Северная столица» и «БЗУ» могли заключить определённые соглашения, в результате которых контракты с ними были заключены на максимально выгодных ценовых условиях. А проверки Роспотребнадзора, в результате которых контракты с «БЗУ» были расторгнуты, могли нарушить эти договорённости, в результате чего «Северная столица» была вынуждена привлечь к выполнению контрактов «ЛенАгроПром» и «Продторг СПБ».

Отметим, что приведённые нами факты могут быть лишь вершиной айсберга. Ранее в прессе уже неоднократно появлялась информация, что «Северная столица», «Северная Пальмира» и «Юпитер Холл» могут работать под покровительством главы Фрунзенского района Петербурга Константина Серова. По крайней мерее, эти компании регулярно пересекаются с комбинатом «ТЗБ Петроградская», который с 2019 года массово получает госконтракты в Фрунзенском районе. Расцвет компании совпал с назначением Серова на свой пост.

Таким образом, на примере Тосненского и Всеволожского районов можно говорить об экспансии петербургских комбинатов, которые ранее уже либо были замечены в картельных сговорах, либо имеют их признаки, на рынок школьного и дошкольного питания Ленинградской области. Редакция РИА «Новый День», свою очередь, для прояснения обстоятельств произошедшего намерена обратиться в надзорные органы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.04.21

ООО «Серна» поддержало принцип полной открытости на рынке школьного питания в Петербурге. / Генпрокуратура: 36 тысяч чиновников привлечены к ответственности за «барьеры» для малого бизнеса. / Генпрокуратура проверила реализацию нацпроектов: картельные сговоры и хищения госсредств – 476 уголовных дел. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»