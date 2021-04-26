Рэпер попал под уголовку за съемки клипа на дороге

Полиция возбудила уголовное дело в отношении рэпера из Карелии и двух его друзей. Ради съемок клипа о гонках они перекрыли движение на улице Восстания, передает телеканал РЕН-ТВ.

«В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств). Для создания эффектного клипа они перекрыли движение транспорта, создав затор в центре города», – сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, подозреваемые были задержаны в ночь на 25 апреля и уже беседуют со следователями. Причем, полиция забрала музыкантов от ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где они давали концерт.

13 апреля 29-летний рэпер на спортивном Nissan устроил дрифт, который его подручные 32 и 33-х лет записывали на видео. Из-за резких маневров музыканта на дороге случился затор, но проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД остановили маневры правонарушителя. По словам сотрудников полиции, музыкант извинился за неудобства, но все-таки стал фигурантом уголовного дела.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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