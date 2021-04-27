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Вторник, 27 апреля 2021, 10:33 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге посетители библиотеки устроили драку

В Санкт-Петербурге посетители библиотеки подрались из-за места в читальном зале. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Конфликт произошел в Российской национальной библиотеке. Один из посетителей занял место и поставил на соседний стул свою сумку. На просьбу другого посетителя освободить место он полез в драку.

Сотрудники библиотеки вызвали правоохранителей, росгвардейцы задержали хулигана и передали полиции. Второму участнику потасовки пришлось обратиться за медпомощью в травмпункт.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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