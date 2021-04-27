В Санкт-Петербурге посетители библиотеки устроили драку

В Санкт-Петербурге посетители библиотеки подрались из-за места в читальном зале. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Конфликт произошел в Российской национальной библиотеке. Один из посетителей занял место и поставил на соседний стул свою сумку. На просьбу другого посетителя освободить место он полез в драку.
Сотрудники библиотеки вызвали правоохранителей, росгвардейцы задержали хулигана и передали полиции. Второму участнику потасовки пришлось обратиться за медпомощью в травмпункт.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 26.04.21
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