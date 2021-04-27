В России запустили производство первого в мире теста на ВИЧ, сифилис и гепатит

Компания «Биопалитра» начала серийное производство комбинированных тестов для проверки на ВИЧ, сифилис, гепатиты А и С. Российские специалисты первыми в мире разработали систему для диагностики четырех социально значимых инфекций одновременно.

Серийное производство стартовало в Санкт-Петербурге, а регистрацию тест-система прошла еще до 1 сентября 2020 года. Если обычный анализ на одну из указанных инфекций занимает от 4 часов, но «Мультискрин» выдает результат уже через 115 минут, сообщается на сайте компании.

По данным компании, в большинстве непрофильных медучреждений число положительных реакций не более 5%. И новый тест дает ответ, есть ли у пациента хотя бы одна из инфекций, но не определяет, какая именно. Для этого лаборатории все же придется сделать обычный анализ крови. Но тест-системы достаточно, чтобы просто исключить у пациента ВИЧ, сифилис и гепатиты.

По информации ТАСС, компания планирует производить 5,76 млн тестов в год. Новинкой уже заинтересовались в странах Южной Америки и Южной Африки, на Ближнем Востоке. А на российском рынке «Мультискрин» поможет меньше зависеть от зарубежных поставок.

Как сообщал «Новый День», на конец 2020 года в России было зарегистрировано более 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. За 2017-2019 годы в России стало на 7% меньше граждан с впервые выявленным ВИЧ.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.04.21

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