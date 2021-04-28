Отчёты РПН Петербурга о заболеваемости ОРВИ показывают «отрицательный рост»

Во вторник, 27 апреля, Роспотребнадзор рассказал о ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России. Так, в период с 19 по 25 апреля недельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению был превышен в 9 регионах страны. Один из самых высоких показателей наблюдается в Якутии, где эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен более чем на 50%.

Санкт-Петербург также оказался на пороге эпидемии ОРВИ. В соответствии с отчётом Управления Роспотребнадзора по Петербургу, возглавляемого Наталией Башкетовой, в период с 19 по 25 апреля количество заболевших во всех возрастных группах оказалось ниже эпидемического порога всего на 13,7%.

«Показатели заболеваемости, как всего населения, так и во всех возрастных группах ниже недельных эпидемических порогов, в т.ч. всего населения на 13,7%, взрослого населения на 21,5%, детей 0-2 года на 35,6%, детей 3-6 лет на 35,1%, детей 7-14 лет на 30,2%», – отчитался РПН за прошлую неделю.

При этом в подразделении Башкетовой заявили, что число заболевших в городе снижается. Однако в соответствии с отчётом РПН Петербурга за период с 12 по 18 апреля, на позапрошлой неделе количество заболевших петербуржцев было ниже эпидемического порога на 25,4%. Тогда ведомство также заявляло о сокращении числа заболевших.

«Показатели заболеваемости, как всего населения, так и во всех возрастных группах ниже недельных эпидемических порогов, в т.ч. всего населения на 25,4%, взрослого населения на 14,8%, детей 0-2 года на 46,0%, детей 3-6 лет на 39,7%, детей 7-14 лет на 29,4%», – отчитался РПН за позапрошлую неделю.

То есть, Петербург за неделю оказался почти на 12% ближе к эпидемии ОРВИ, но в ведомстве Башкетовой заявляют о снижении заболеваемости. Два этих факта явно противоречат друг другу. Корреспондент РИА «Новый День» проанализировал все опубликованные на сайте РПН Петербурга еженедельные отчёты о заболеваемости ОРВИ в 2021 году. Ни в одном случае речь не шла об увеличении числа заболевших.

Возникает закономерный вопрос, откуда берутся больные, если их число только снижается? На сайте РПН Петербурга ответа на него нам найти не удалось. Еженедельные отчёты ведомства главного санврача города о снижении заболеваемости несомненно идут на пользу репутации Башкетовой, но эти заявления явно противоречат цифрам в тех же самых отчётах. И уж тем более не идут на пользу горожанам, так как создают иллюзию безопасности. Хотя на деле Петербург уже через неделю может перешагнуть эпидемический порог, до которого осталось 13,7%, ведь за минувшую неделю северная столица приблизилась к нему на 12%. Но, судя по всему, даже в случае превышения эпидемического порога пресс-служба Башкетовой продолжит делать вид, что ничего не происходит.

Отметим, что осенью 2020 года Петербург уже оказывался в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Это произошло несмотря на крайне жёсткие меры, введённые Наталией Башкетовой в городе, которые, впрочем, сильнее ударили по бизнесу, нежели по эпидемии.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.04.21

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