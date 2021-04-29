РПН нашел лишь незначительные нарушения после длительных проверок в «КСП Красносельский»

Исполнительный директор комбината социального питания Красносельского района Сергей Лазарев назвал юридически неправомерными действия сотрудников петербургского Роспотребнадзора во время проверки предприятия.

Он рассказал, что «КСП Красносельского района» после многочисленных инспекций лишь 29 апреля получил акт проверки. Сергей Лазарев заверил, что действия надзорного органа будут обжалованы в суде.

Он также подчеркнул, что неправомерность действий петербургского РПН во время проведения проверки на «КСП Красносельский» подкреплена и тем обстоятельством, что районный суд мотивированно отказал ведомству в принятии протокола, оставив его без рассмотрения.

«Мы будем дальше работать», – сказал исполнительный директор КСП.

Упомянув, что Роспотребнадзор все же направил в суд второй, «доработанный» протокол, Лазарев выразил уверенность, что с комбината будут сняты все обвинения. Комбинат социального питания будет бороться за справедливость в полном соответствии с российскими законами.

Первая инспекция случилась на КСП еще 12 апреля. Проверяющие следили за всеми стадиями процесса от начала приготовления еды до ее доставки в школы и детсады.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.04.21

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